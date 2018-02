L'ennesimo incidente automobilistico che arriva una settimana dopo il "no" al Genoa che ha impedito a Monchi di chiudere per Laxalt e che di sicuro non chiude una parentesi tecnica felice in giallorosso. Bruno Peres, insomma, è sempre più solo e oltre al depennamento dalla lista dei convocati potrebbe ora anche essere messo sul mercato. Non quello italiano ovviamente, ma in Russia e Brasile si può ancora vendere. Monchi è già al lavoro.