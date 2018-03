Brutte notizie per la Roma dal ritiro della Turchia. Nell’allenamento di mercoledì pomeriggio, Cengiz Under ha subito una distorsione al ginocchio sinistro, che però non ha provocato gonfiore. La risonanza magnetica ha dato esito negativo, e lo staff medico della Roma ha anche potuto visionare le immagini del turco che si allenava a parte. Oggi la selezione guidata da Mircea Lucescu affronterà l’Irlanda ad Antalya, ma il talento della Roma non sarà della partita. Una notizia che non fa piacere alla nazionale, ma di certo neanche a Di Francesco e ai tifosi giallorossi in vista dei prossimi importantissimi impegni. La Roma continua a monitorare la situazione ed è pronta eventualmente a farlo rientrare in anticipo nella capitale.