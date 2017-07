Finisce in goleada la prima uscita stagione per la nuova Roma di Eusebio Di Francesco: 0-8 al Pinzolo Campiglio. In rete Perotti e Tumminello (doppietta per loro), Castan, Cappa, Ricci e Ciavattini. Nel primo tempo hanno giocato dal primo minuto il neo acquisto Gonalons.



La prima frazione si è chiusa sul punteggio di 7-0 per i giallorossi. Sblocca il risultato un colpo di testa di Tumminello, che sigla il primo gol stagionale. Arriva poi la doppietta di Perotti e i gol per Castan, Cappa e Ricci. Nel secondo tempo Di Francesco cambia per intero la formazione, inserendo molti giovani della Primavera e il tridente Gerson, Sadiq e Valeau. Chiude il tabellino Ciavattini con un piattone dal limite dell'area.