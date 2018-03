Con Reina già dato in maglia rossonera la prossima stagione, al Napoli si è aperto il grande dibattito per chi sarà il suo sostituto. Oltre al nome di Leno del Bayer Leverkusen, sul quale Giuntoli sta lavorando da mesi, negli ultimi giorni è spuntato il nome del portiere giallorosso Alisson Becker. Come riporta l’edizione odierna de “Il Mattino”, De Laurentiis sarebbe rimasto stregato dal brasiliano, che rappresenta il grande sogno. La trattativa è complicata, perché l’estremo difensore della Nazionale brasiliana ha un contratto in scadenza 2021 e in più Monchi sta provando a blindarlo. L’amministratore delegato del Napoli Chiavelli ha già parlato con Baldissoni per capire quali sono i margini dell’operazione. Pochi.