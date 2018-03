Quaranta milioni: questo il prezzo fissato da Giulini, presidente del Cagliari, per Barella secondo il Corriere dello Sport. Ma la trattativa può decollare a cifre più basse, anche grazie all'inserimento di una contropartita tecnica, come uno dei tanti giovani giallorossi. Incontri tra le parti sono avvenuti in occasione di Roma-Cagliari, a metà dicembre, e poi in una riunione di Lega recente dove erano presenti Baldissoni e Giulini.