Il Real, l'Atletico, il Psg e il Liverpool. Mezzo mondo è su Alisson. Per il futuro della porta giallorossa, se le strade dei giallorossi e del brasiliano si separeranno, un nome che può interessare è quello di Perin. A RMC Sport ne ha parlato il ds dei rossoblù Perinetti: “Bisogna capire chi vuole Alisson quanto sia disposto a sborsare, questo determina il valore del trasferimento. La Roma vorrà capitalizzare al massimo la cessione di uno dei portieri più forti al mondo. Perin è tornato ad avere continuità dopo due brutti infortuni. Lo vedo allenarsi tutti i giorni e sto capendo perchè riscuote così tanto interesse. Si è stabilizzato, è maturato ed è diventato padre: è pronto per grandi traguarti. Noi vogliamo tenerlo, ma se proprio dovrà andare via per fare la Champions, spero rimanga in Italia. Può andare alla Roma, ma non solo”. Chiusura su Laxalt: "In inverno la Roma era vicina al ragazzo, ma lo scambio con Peres non si è concretizzato”. Chi andrà in Champions? “La Roma arriverà sicuro, poi vedo l’Inter davanti alle altre concorrenti”