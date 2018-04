Arriverà domani Pallotta a Roma? Il punto di domanda è obbligatorio dopo che il presidente ha rimandato per ben quattro volte il suo sbarco in Europa. Inizialmente Pallotta sarebbe dovuto arrivare a Barcellona martedì scorso. Poi era atteso tra venerdì e sabato per assistere alla gara contro la Fiorentina. Tutto rimandato a ieri mattina, quando il volo di James era atteso a Ciampino. Una macchina mandata dal club giallorosso era già pronta all’aeroporto ad accoglierlo fino al nuovo dietrofront: volo cancellato e niente sbarco previsto per stamattina alle 6,30. Nuovo colpo di scena: nuovo problema con l'aereo e nuovo posticipo a questo punto definitivo a domattina, a poche ore da Roma-Barcellona. Sarà la volta buona?