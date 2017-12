Rinnovo in vista per Luca Pellegrini. Il terzino classe 1999, tra i giovani più interessante del settore giovanile giallorosso, è fermo al momento per una frattura alla rotula, ma per lui sono in arrivo belle notizie. La Roma ha avanzato una proposta di di rinnovo del contratto, in scadenza al 30 giugno 2018. Su di lui c’è l’interesse di big in Serie A e all’estero e per questo la società vuole cautelarsi per evitare di perderlo a parametro zero.