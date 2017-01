Roma-Cagliari 1-0



Marcatori: 55' Dzeko



Roma (3-4-2-1): Szczesny; Manolas (91' Vermaelen), Fazio, Rüdiger; Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan (88' Peres), Perotti (81' El Shaarawy); Dzeko. All. Spalletti.



Cagliari (4-3-3): Rafael; Pisacane (81' Faragò), Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Dossena (66' Joao Pedro), Tachtsidis, Barella, Isla; Borriello, Farias (72' Sau). All. Rastelli



Arbitro: Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 18' Pisacane (C), 82' Ceppitelli (C), 87' Manolas (R), 89' Barella (C)



Espusi: 93' Joao Pedro (C).