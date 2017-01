Roma-Cagliari 1-0: la partita degli allenatori.



PRIMO TEMPO - Spalletti inizia la gara con un 3-4-2-1, con Manolas, Fazio e Rudiger in difesa, Strootman e De Rossi in mediana. Peres e Emerson Palmieri larghi sugli esterni, Nainggolan e Perotti trequartisti alle spalle di Dzeko. Dal 20' fino alla fine del tempo, l'allenatore toscano passa a una difesa a quattro, posizionando Rudiger come laterale difensivo di destra, abbassando Emerson Palmieri a sinistra. Con questa mossa si libera la corsia sinistra e quindi Perotti si allarga per occuparla, lasciando a Nainggolan la posizione di trequartista.

Rastelli dal canto suo mette su un bel fortino difensivo, in cui Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves e Murru giocano in difesa, Isla, Dessena, Tachtsidis e e Barrella a centrocampo, Farias e Borriello sono gli attaccanti. In fase difensiva Isla arretra fino in linea con i difensori, Tachtsidis si stacca dietro, arrivando anche lui ad allinearsi ai difensori. Farias chiude a sinistra, per uno schema che arriva ad essere 6-3-1. Bella la gara del Cagliari, che controllato bene gli spazi e si mantiene concentrata, concedendo poco agli avversari. Forse il limite di Rastelli è quello di lasciare troppa libertà a De Rossi. Un accorgimento che avrebbe forse potuto mettere in atto, è quello di far pressare il capitano giallorosso da Farias, invece di farlo rientrare sulla sinistra, dove c'erano già Barella e Murru. Al momento di ripartire, Barrella, Farias e Isla si avvicinano a Borriello. Da segnalare soprattutto la prova di Barella, veramente molto generoso, bravo palla al piede e con una buona personalità.



SECONDO TEMPO - Nella ripresa Spalletti torna alla difesa a 3, ma a differenza del primo tempo coinvolge maggiormente Rudiger nella fase di impostazione, tenendolo più alto. La mossa si rivela vincente, perché il tedesco gode di molta libertà e ha quindi la possibilità di impostare a palla scoperta. Le situazioni che ne scaturiscono sono ghiotte per Dzeko, sempre abile ad attaccare la profondità. Da una di queste, al 55', nasce appunto la rete della vittoria giallorossa.

Molto bella la reazione di Rastelli, che non si arrende e inserisce Joao Pedro per Dessena, passando, in fase offensiva, a un 4-1-2-3, in cui davanti a Tachsidis giocano Barella e Isla, mentre il tridente lo compongono Farias, Borriello e Joao Pedro. La mossa ovviamente cambia l'equilibrio della gara e concede più situazioni pericolose ai giallorossi. Il Cagliari comunque finisce alto e, nonostante non riesca a creare situazioni da gol, fa una gran bella figura.



SINGOLI - Per la Roma molto bella la prova di De Rossi, molto generoso Perotti, decisivo Dzeko. Imponente Fazio su Borriello.

Per il Cagliari, come detto, ottimo Barrella, che dialoga bene con Farias nelle ripartenze. Utile tatticamente Tachtsidis. In difesa buone le prove di Ceppitelli e Rafael. In difficoltà Murru e Pisacane.