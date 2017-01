Dopo le partite di ieri e quelle di oggi alle 15, termina con il posticipo dell'Olimpico tra Roma e Cagliari la 21esima giornata di Serie A: i giallorossi di Spalletti ospitano la squadra di Rastelli, per confermare l’eccellente rendimento casalingo e riportarsi provvisoriamente a meno uno dalla Juventus capolista. Il tecnico toscano, fresco del successo in Coppa Italia contro la Sampdoria, ritrova De Rossi e Rudiger ma perde Juan Jesus squalificato: recuperato anche Diego Perotti. Rastelli non potrà contare su Di Gennaro e Padoin, oltre ai lungodegenti Ionita e Melchiorri, mentre è squalificato Capuano. I sardi sono reduci da un roboante 4-1 rifilato al Genoa e avranno il vantaggio di scendere in campo all’Olimpico con la testa sgombra e forte di una classifica rassicurante. L'ultima apparizione all’Olimpico contro i giallorossi risale alla stagione 2014/15: sulla panchina dei rossoblù sedeva Zeman e la Roma ebbe vita facile, grazie alle reti di Destro e Florenzi (celebre fu l’esultanza in occasione del raddoppio, col giallorosso che andò ad abbracciare la nonna in tribuna). Sempre Zeman è il filo conduttore che ci riporta all’ultima vittoria cagliaritana nella capitale: febbraio 2013, il boemo stavolta veste i colori giallorossi e il Cagliari vince 4-2 al termine di una gara rocambolesca. Sono 36 i precedenti fra Roma e Cagliari con i giallorossi padroni di casa e il bilancio è totalmente appannaggio dei romanisti, che hanno vinto 17 volte e perso soltanto in 4 occasioni. Numerosi i pareggi (15 in totale).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ROMA – Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, Perotti; Dzeko.



CAGLIARI – Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Alves, Murru; Isla, Tachtsidis, Dessena; Barella, Farias, Borriello.