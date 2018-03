Cartellino rosso per Erik Lamela. L’attaccante del Tottenham, ex calciatore della Roma, non ha trovato posto in un noto ristorante del centro storico della Capitale. Come riporta “ilmessaggero.it”, il giocatore era a passeggio con tutta la famiglia quando ha chiesto un tavolo in un ristorante di piazza del Popolo ma gli è stato risposto che era al completo. Probabilmente non l’avranno riconosciuto, fatto sta che Lamela è rimasto a bocca asciutta.