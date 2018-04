L'ex giallorosso Antonio Cassano è passato oggi a Trigoria per salutare e incoraggiare la squadra in vista della gara di domani#ASRoma pic.twitter.com/xxcss4ux2C — AS Roma (@OfficialASRoma) 9 aprile 2018

: non una questione di mercato, il fantasista ha voluto salutare lae fare il proprio in bocca al lupo alla squadra giallorossa in vista dell'impegno in Champions League contro il Barcellona.