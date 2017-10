"Io sto bene, mi sento bene, da Pinzolo non ho mai saltato nessun allenamento. Lavoro duro, zitto zitto aspettando quando avrò una opportunità". Leandro Castan, intervistato dal match program ufficiale della Roma, parla della sua stagione e della sfida da ex al Torino. "In granata ho vissuto un'esperienza molto importante. Da agosto a dicembre ho giocato 14 gare, ne abbiamo vinte 9 ed eravamo nella parte alta della classifica. Poi purtroppo a gennaio ho avuto un problema alla gamba e le cose non sono andate come speravo. Sarà un avversario difficile, sono un gruppo che contro le squadre grandi si carica, tutto l’ambiente è entusiasta. Per la Roma non sarà facile, ma la Roma è forte e deve andare lì a fare risultato. Ci vuole l’approccio giusto perché loro correranno come matti per fare risultato e noi dobbiamo fare lo stesso per poi far venire fuori la qualità tecnica che abbiamo in più. Ma saranno senza Belotti e perdono tantissimo: il Gallo è molto forte e la sua assenza sarà difficile da colmare per il Torino. È un giocatore che vale tanto, che lo scorso anno ha fatto tanti gol e anche questo anno ha iniziato benissimo. Poi vive un momento speciale, perché tutto quello che fa gli riesce bene. Sono sicuro che farà una bella carriera e sarà molto utile anche alla nazionale italiana, avranno una punta molto forte".