E’ iniziata l’avventura di Leandro Castan con la maglia del Cagliari. Il brasiliano è arrivato in Sardegna dopo quasi un anno di panchina: “Sono molto contento di ripartire da qui. Mi metterò a disposizione dell’allenatore, l’ho sempre fatto nella mia carriera – riporta Sky Sport -. Lotterò sempre per giocare ed aiutare la squadra. Arrivo improvviso? Non direi, volevo giocare e a Roma non trovavo spazio. Quando il Cagliari si è interessato a me, ho subito detto di sì perchè tanti compagni ed ex compagni mi hanno parlato benissimo di Cagliari, come Avelar, Radja…”.