La Roma affianca l'Inter e si avvicina la Juve. Ma solo nella classifica dei legni colpiti. Nelle ultime 7 stagioni (compresa questa in corsa), infatti sono 100 i pali e traverse che hanno fatto disperare i giallorossi. Nel derby di ieri sera Dzeko e compagni hanno affiancato l'Inter che comanda ancora la classifica stagionale: 22 per i nerazzuri, 20 per i giallorossi. Al primo posto resta la Juve con 104, anche se in questa stagione è ferma a soli 13 legni.