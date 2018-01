Stasera a Marassi Defrel potrebbe ricominciare da dove si era interotto. Da quel Genoa-Roma che gli costò una sospetta frattura della rotula e uno stop di 2 mesi. Il franco-marticano dovrebbe scendere in campo dal 1', da capire se al fianco di Schick e Dzeko. Una iniezione di fiducia in momento delicato per Defrel che sul mercato ha soprattutto due estimatori: la Fiorentina (che offre Babacar) e il Watford che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. La Roma difficilmente lascerà partire pure lui.