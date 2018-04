Gli occhi dell'Europa calcistica sono su Roma, dove questa sera la squadra di Eusebio Di Francesco ospiterà il Barcellona e cercherà l'impresa per ribaltare l'1-4 dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Tante le personalità di spicco che assisteranno alla partita dell'Olimpico: tra questi anche Paolo Maldini e Alex Ferguson, ricevuti da James Pallotta e dai dirigenti Monchi e Baldissoni nell'hotel della Capitale dove alloggia il presidente giallorosso.



11 ANNI FA... - A far discutere, in queste ore, è la presenza dell'ex allenatore del Manchester United, nel giorno dell'undicesimo anniversario del clamoroso 7-1 inflitto a Totti e compagni. Una ricorrenza non tenuta in conto da Pallotta, ma che non è passata inosservata a tanti tifosi giallorossi.