Sta diventando una vera e propria bestia nera Di Francesco per il Napoli. Dopo aver fermato in più occasioni gli azzurri con il suo Sassuolo, il tecnico è riuscito a farlo anche con la Roma. Ma soprattutto l’ha fatto dopo essere andato in svantaggio: agli azzurri non succedeva ben da 101 partite. L’ultimo a riuscire in quest’impresa? Proprio Di Francesco: era il 23 agosto del 2015 ed era la prima in campionato di Sarri. Al gol di Hamsik al Mapei Stadium risposero Floro Flores e Sansone. Stavolta ci hanno pensato Under, Perotti e la doppietta di Dzeko a ribaltare il risultato.