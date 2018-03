La vittoria per 1-0 sullo Shakhtar firmata Edin Dzeko ha regalato ai giallorossi l’accesso ai quarti di finale di Champions League, dieci anni dopo l’ultima volta. La squadra di Di Francesco fa un bel salto anche per quanto riguarda il ranking UEFA: in quello generale sale al 24esimo posto, guadagnando una posizione. Il vero exploit è in quello valevole per la stagione in corso, dove la Roma entra nella top 10 al nono posto.