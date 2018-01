L'accordo tra Chelsea e Roma sembra ormai ad un passo per Emerson e Dzeko. Il bosniaco però ha chiesto al club giallorosso qualche ora di riflessione per parlare con la sua famiglia e decidere se trasferirsi o meno a Londra. Edin non ha gradito molto la fretta con cui la Roma ha deciso di venderlo, ma alla fine dovrebbe convincersi ad accettare i Blues nonostante l'ingombrante presenza di Morata e l'impossibilità di giocare in Champions. Il suo agente doveva partire già stamattina per Londra, ma problemi legati al visto hanno rinviato il volo nelle prossime ore.