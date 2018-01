Continua in maniera spedita la trattativa sull’asse Roma-Londra. Come riporta Sky Sport, manca ancora l’accordo totale tra Roma e Chelsea soprattutto per la parte riguardante i bonus. Restano dei dettagli da limare, ma c’è ottimismo tra le parti per il passaggio di Edinal Chelsea. Domani ci sarà la partita tra Roma e Samp e quindi potrebbe esserci un breve stop ma da giovedì si ricomincerà a trattare.