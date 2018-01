Secondo Sky Sport, non c'è ancora accordo totale tra Roma e Chelsea. I Blues sono arrivati a 50 milioni più 6 (20+6 per Emerson, 30 per Dzeko), la Roma ha chiesto qualcosa in più. Per quanto riguarda il contratto di Dzeko, il Chelsea sta venendo incontro alle richieste del giocatore: offerti tre anni e mezzo a 5,5 milioni netti.