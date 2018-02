Con il gol allo Shakhtar, al suo esordio in Champions League, ha segnato cinque volte nelle ultime quattro partite. Tutti gol pesanti. In poco più di venti giorni, Cengiz Under si è preso la Roma sia in campionato che in Europa ed è salito alla ribalta anche sulle lavagne dei bookmaker. Un’irruzione “provocatoria”, vista la scommessa a lui dedicata, ma che rende l’idea sulle belle speranze che i tifosi - e anche i quotisti - hanno per il talento turco: dopo la perla di ieri sera, sul tabellone Sisal Matchpoint si punta sul Pallone d’Oro a Under entro il 2023, quando il giocatore avrà 26 anni. Un’impresa per cuori forti, vista la quota a 50,00, che però promette di raccogliere consensi e scendere vertiginosamente se l’attaccante metterà in mostra altri numeri dopo quelli contro Chievo, Benevento, Udinese e Shakhtar.