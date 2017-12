C'è chi pensa a Edin Dzeko. Sull'attaccante della Roma, come scrive il Corriere dello Sport, ci sono il Monterrey, club messicano, pronto a investire tanto sull'ingaggio del giocatore accontentando anche le richieste del club giallorosso, e un paio di club in Cina, che hanno offerto un contratto triennale al bosniaco ex City da 12 milioni di euro a stagione. Per gennaio, però, le offerte sono state rispedite al mittente. A giugno, invece, ogni discorso è aperto.