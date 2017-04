Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Luciano Spalletti a fine stagione chiederà un incontro al ds Monchi, insieme a Franco Baldini, per discutere del suo futuro. La possibilità che il tecnico toscano resti in giallorosso esiste, ma è legato a doppio filo a risultati e progetti. Una permanenza, quindi, che è strettamente legata al raggiungimento del secondo posto in classifica e che, sarà condizionata anche dal budget che avrà a disposizione per rinforzare (e non rivoluzionare) la squadra sul mercato.