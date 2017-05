La Roma incontrerà il Genoa sul campo dello Stadio Olimpico domenica alle ore 18.00. Guardando ai precedenti match arbitrati da Tagliavento, i giallorossi dovrebbero stare tranquilli. Infatti nei 33 precedenti con il suddetto arbitro, la Roma ha collezionato 21 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, quest'ultime tutte maturate in trasferta.



Nelle partite dirette dal fischietto di Terni, ai giallorossi sono stati assegnati 10 rigori a favore (in vantaggio sugli avversari di Genova) mentre per quanto riguarda i cartellini rossi, Genoa e Roma sono in parità (5 per parte).



Sorridono meno i tifosi genoani: 19 i precedenti in A con Tagliavento con il quale hanno ottenuto 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, l'ultima di queste nel derby del 22 ottobre scorso, terminatol 2-1 a favore della Sampdoria.