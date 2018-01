Il presente è per le cessioni, il futuro si costruisce sotto traccia, scrive Il Tempo. La rifondazione romanista è già cominciata, sarà un processo lento che terminerà in estate e Monchi non vuole farsi trovare impreparato. Ecco perché sta lavorando lontano dai riflettori ad un affare per giugno: Bryan Cristante, uno dei protagonisti della giovane e bella Atalanta che sta stupendo l’Europa, è finito nel mirino del diesse.

C’è molto di più di un interesse, i contatti sono stati avviati da tempo sia col procuratore del 22enne sia con il club nerazzurro, che a fine stagione eserciterà l’opzione per il riscatto del giocatore in prestito dal Benfica: 4 milioni di euro pronti a moltiplicarsi nelle casse dei bergamaschi. Una volta ottenuto il cartellino del centrocampista, potranno venderlo al miglior offerente e gli estimatori certo non mancano a Cristante, tenuto d’occhio da Inter e Juventus in Italia, ma già puntato anche dall’Atletico Madrid di Simeone.

E la vetrina europea non farà altro che allungare la lista. La Roma ci sta pensando seriamente e vorrebbe evitare di ritrovarsi in mezzo ad un’asta milionaria, Monchi si è mosso in anticipo per tenere indietro le possibili rivali, ma lo stesso hanno fatto Ausilio e Sabatini e in 5 mesi tutto può succedere. L’operazione ricorda quella, mancata,di Kessie, prenotato dall’ex diesse «ad interim» Massara.