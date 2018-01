Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, dice la sua sul mercato della Roma: "Strootman e Nainggolan andranno via da Roma. Secondo me partiranno sia Strootman che Nainggolan, tenendo poi conto dell'età di De Rossi e del fatto che Gonalons è uno dei giocatori che hanno convinto meno, mi immagino che la Roma rifaccia il centrocampo da capo a piedi. Strootman non è andato alla Juve perché nessuno ha fatto il primo passo l'ultimo giorno. Era tutto apparecchiato ma nessuno ha mosso il primo passo. Per Nainggolan, anche l'ultimo episodio dice che lui non durerà fino a 40 anni come è durato Totti. Ho letto un libro scritto da Monchi, lui è un giocatore di borsa. Cercano di comprare ai minimi e venderli ai massimi. Non vuole cedere i giocatori nella parabola discendente. La prossima, visto che farà 30 anni, sarà l'ultima in cui poter vendere Nainggolan. Con i soldi ricavati da eventuali addii Strootman e Nainggolan non puoi però puntare solo a giovani di belle speranze, ma devi puntare ad un colpo grosso".