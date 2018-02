“Adesso basta”. Di Francesco ha dovuto vestire i panni del cattivo oggi in un lungo confronto con Bruno Peres a Trigoria. Il tecnico non ha digerito il comportamento del terzino che si è schiantato con la sua Lamborghini lunedì mattina alle 5.30 in zona Terme di Caracalla. Il calciatore è stato sorpreso anche in stato di ebrezza e gli è stata sequestrata la patente, il club ha deciso di multarlo con la pena massima ed escluderlo dalla lista dei convocati contro il Benevento. Un comportamento inammissibile, soprattutto dopo che l’allenatore, poco più di dieci giorni fa, ha richiamato il gruppo ad un comportamento professionale: “Ho cercato di alzare l'attenzione e di fare appello alla nostra professionalità. Il senso di appartenenza per me è la cosa più importante di tutte”. Da qui la decisione di avallare l'esclusione dalla rosa almeno fino alla gara col Benevento.