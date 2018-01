Interpellato sulla vicenda Dzeko, il tecnico del Chelsea Antonio Conte ha risposto così a un giornalista: "Come ben sai, non è giusto parlare dei giocatori delle altre squadre. Ora non mi interessa la notizia, c'è un mercato dei trasferimenti in questo periodo e se succede qualcosa lo vedremo. Se accade potrai essere il primo a saperlo" .Conte viene stuzzicato ulteriormente sull’argomento: “Crouch? La mia risposta è la stessa, non sono interessato a questi discorsi. Ora posso parlare dei miei giocatori e delle loro caratteristiche, di Morata e Batshuayi. Non è bello parlare gli altri, sono felice di lavorare con i miei calciatori. Chi ha l’ultima parola sul mercato in società? Il club chiede spesso la mia opinione, su come possiamo migliorare, ma la decisione finale spetta al club. Loro devono spendere i soldi e loro scelgono come”.