Contestazione aperta e ironica contro la proprietà rea di mettere sempre i conti davanti alla passione dei tifosi. I tifosi della Roma non stanno prendendo bene i rumors di mercato attorno alla formazione allenata da Eusebio Di Francesco e, in particolare, alla doppia cessione di Edin Dzeko ed Emerson Palmieri al Chelsea (la trattativa va avanti) e le contemporanee voci non smentite sul possibile addio di Radja Nainggolan. Una politica di smantellamento che gli ultras hanno scelto di contestare mettendo in atto una singolare protesta: dollari con la faccia di James Pallotta (foto Twitter) sono stati distribuiti all'Olimpico per la gara contro la Sampdoria a cui stanno facendo seguito cori contro la proprietà americana.