Bruno Conti, bandiera della Roma, parla a Goal.com alla vigilia della sfida tra i giallorossi e il Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Hanno vinto (il Barcellona ndr) grazie ai nostri errori, sono ancora la squadra migliore al mondo e non possiamo concederceli. Sarà molto dura, il Barça attua sempre lo stesso stile di gioco mantenendone il controllo. Totti? Per noi è molto difficile, sarebbe come parlare di un Barcellona senza Messi. Negli ultimi anni, Francesco ha fatto tanto".