Cosmin Contra, commissario tecnico della Romania, parla al portale romeno digi24.ro: "Durante l'ultimo derby Roma-Lazio ho incontrato Totti e gli ho detto che avrei voluto Bogdan Lobont nel mio staff una volta terminato il suo contratto con i giallorossi. Tuttavia, Totti mi ha risposto che Bogdan non sarebbe partito perché considerato elemento importante per la squadra sia per esperienza che dal punto di vista psicologico. Dovrebbe restare nella Roma come assistente dei preparatori dei portieri".