L'offerta ufficiale ancora non c'è, ma è solo una formalità. La Roma ha già preso la sua decisione, l'idea del club guidato da Pallotta è quella di rinnovare il contratto di Alessandro Florenzi, attualmente in scadenza nel 2019. Non che ci fossero dei dubbi, il prodotto del vivaio, nonostante la doppia rottura del crociato, è da sempre garanzia di qualità e quantità, l'emblema del romanismo, il degno erede di Totti e De Rossi, ora però è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Entro gennaio ci sarà un incontro, nel quale si dovrebbero gettare le basi per un nuovo accordo, per un prolungamento di due o tre anni, con deciso ritocco dell'ingaggio, attualmente di 1,7 milioni, che fa del tuttofare azzurro il tredicesimo giocatore più pagato della rosa insieme a Bruno Peres e Fazio (ha davanti Dzeko, Nainggolan, Strootoman, De Rossi, Schick, Juan Jesus, El Shaarawy, Kolarov, Gonalons, Perotti, Manolas e Defrel).



TOCCA A LUI - Florenzi, dal canto suo, non ha ancora deciso cosa fare. E' legato alla Roma, che considera prioritaria, si sente parte di un progetto ambizioso, ha voglia di giocare, con la fascia al braccio, nel nuovo stadio, ma prima di mettere la firma sul nuovo contratto vuole riflettere. Le parole rilasciate al Corriere dello Sport, lo scorso aprile, non escludono nulla, anche se lasciano intendere la decisione finale: "C'è la voglia di fare il percorso che è stato quello di Daniele, quello di Francesco. Loro sono irripetibili. Hanno fatto cose irripetibili. Francesco e Daniele sono il cuore della Roma e io, secondo me, non potrò mai arrivare a fare come loro. Quindi dico magari sì, può essere così. Però non è detto. Non mi precludo nulla, non posso precludermi nulla. Sarebbe anche bello giocare in altri posti, scoprirli, conoscerli. Però alla fine mi dico, dentro di me, che tutta la carriera a Roma sarebbe bello farla".