Dopo le fatiche contro Barcellona e Lazio, saranno in tanti a riposare in casa Roma mercoledì contro il Genoa. Di Francesco dovrebbe tornare alla difesa a 4 concedendo un turno di stop a Manolas uscito coi crampi nel derby. A centrocampo spazio a Gonalons e Pellegrini al posto di Strootman e De Rossi mentre in attacco si rivedranno dal 1' Under ed El Shaarawy. Ballottaggio Dzeko-Schick.