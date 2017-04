La Roma sta programmando il proprio futuro e con l'addio annunciato a Luciano Spalletti sta cercando sul mercato una sicura alternativa per la propria panchina. Come sottolineato da Il Messaggero, sebbene Pallotta spinga per un candidato italiano, la Roma si sta trovando di fronte a numerosi ostacoli legati a vincoli contrattuali solidi degli allenatori più interessanti.



SOLO MANCINI LIBERO - Da Emery a Sampaoli, da Di Francesco a Gasperini, il nuovo ds Monchi si sta trovando di fronte ad opportunità spente da vincoli contrattuali più o meno solidi da aggirare. A conti fatti, ad oggi, in pole position per la panchina giallorossa c'è il solo Roberto Mancini, l'unico fra i protagonisti del casting della Roma ad essere libero e disponibile subito.