"Non arriveranno giocatori, le soluzioni ai nostri problemi le abbiamo già a Trigoria. Dobbiamo prendere quanto di buono fatto ed andare avanti per la nostra strada". Con queste parole Monchi, direttore sportivo della Roma, prima della sfida contro la Juventus ha voluto chiudere al mercato invernale. Nessun acquisto, nessun volto nuovo. C'è da credergli? La nostra risposta è chiara: assolutamente no, è un grande bluff, ancora una volta. Quello che dice l'ex Siviglia va preso con le pinze, quanto successo in estate (la conferma pubblica di Rudiger, poi ceduto al Chelsea) ne è la conferma. Non c'è dubbio che la Roma intenda valorizzare chi è rimasto fuori per diverse ragioni, da Emerson Palmieri a Schick passando per Defrel e Moreno, ma un club di prima fascia, ancora in corsa in campionato e Champions League, ha il dovere di pensare al mercato per migliorare una rosa che forse avrebbe bisogno di qualche ritocco.



Pianificazione è la parola d'ordine. La Roma starà attenta alle occasioni di gennaio (Politano per Under è una possibilità), ma non solo. E' al lavoro per bloccare i rinforzi del futuro. Che potrebbero parlare italiano. Monchi, infatti, ha sul tavolo tre nomi che rappresentano il presente e il futuro prossimo della Nazionale: Darmian del Manchester United, Cristante dell'Atalanta e Barella del Cagliari. Tre idee anche della Juventus, alla quale è stata lanciata la sfida. Attenzione anche al dossier Donny van de Beek, centrocampista classe 1997 dell'Ajax, considerato il futuro del calcio olandese.