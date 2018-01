La Juventus mette gli occhi sui gioielli della Roma che prima della fine della stagione sarà costretta a cedere uno dei suoi big a causa degli obblighi imposti dal Fair Play finanziario. Come riporta La Gazzetta dello Sport è Kevin Strootman il nome in vetrina in questo momento. L'olandese costa tra i 40 ed i 45 milioni di euro e interessa (tra le altre) anche a Liverpool e Marsiglia. Occhio anche a Pellegrini pallino di Marotta e Paratici che la scorsa estate offrirono 16 milioni al Sassuolo non riuscendo comunque a convincere il giocatore a scegliere i bianconeri invece della Roma. L’ex neroverde ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida solo per il mese di luglio.