Giornata di festa in casa Nainggolan: oggi 30 gennaio la piccola Aysha compie 6 anni. Non potevano mancare gli auguri social di papà Radja, che su Instagram Stories ha pubblicato una foto con la figlia e un messaggio per lei: “Tu sì che riesci a strappare un sorriso anche in questi momenti. Tanti auguri amore mio!“. Nel bel mezzo di un mese che lo ha visto protagonista più fuori dal campo – prima con il video di Capodanno, poi sul mercato con il possibile trasferimento in Cina – che sul rettangolo di gioco, il centrocampista della Roma si aggrappa alla famiglia. I dati del suo declino però sono allarmanti: In stagione ha trovato la porta solamente in 8 occasioni su 24 tiri totali, poco più di uno a partita. I gol? Solo due, l'anno scorso a questo punto erano 11. Numeri eloquenti anche se ci si sposta in quello che è il suo territorio naturale. A spaventare è il dato dei duelli sul campo: 116 vinti e 102 persi, poco oltre il 50%