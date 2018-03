Una Roma più giovane e meno costosa in termini di ingaggi. E' questo l'obiettivo dichiarato dall'ad Gandini e perseguito dal ds Monchi. Non a caso - come riporta Leggo - i nomi seguiti dallo spagnolo sono quelli di Coric (classe ’97), Kluivert (’99), Cristante (’95) e Torreira (’96). Tutti under 25 così come Schick, Under o i due Pellegrini (Lorenzo e Luca).