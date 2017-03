Il responsabile ticketing AS Roma Carlo Feliziani è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica ufficiale giallorossa. Queste le sue parole:



Su Lione-Roma:



Eravamo abituati bene nelle precedenti trasferte, avevamo tutto il tempo materiale per vendere nelle varie fasi i biglietti. Ovviamente essendo stati sorteggiati venerdì scorso i tempi si sono ridotti in maniera incredibile; è un "miracolo" riuscire a mettere in vendita i biglietti da domani. Mi rendo conto che per i tifosi può essere un problema perché i tempi sono veramente ristretti ma non c'è altra maniera, giocando il 9 marzo non possiamo svolgere tutte le fasi di prelazione con le solite tempistiche e durate.



Con la vendita si partirà domattina alle ore 10. Il punto vendita è quello di Via Appia Nuova. Ci saranno due giorni di vendita in prelazione per coloro che hanno i cinque biglietti delle precedenti trasferte e i due abbonamenti di questa stagione. Da sabato ci saranno altri due giorni per coloro che hanno due biglietti delle trasferte e gli abbonamenti. Da lunedì ultimi due giorni dedicati alla vendita libera.



L'unica nota lieta sotto questo punto di vista, al di là delle difficoltà che si incontreranno, e quindi chiedo anche un po' di collaborazione da parte dei tifosi perché dobbiamo comprendere le difficoltà che ci possono essere in queste vendite così compresse, è il numero dei biglietti. Ne abbiamo a disposizione parecchi, oltre i 2100. Quindi, almeno nelle prime due fasi, non è il caso di fare nottate, proprio perché i biglietti sono sufficienti per coprire almeno le esigenze di coloro che hanno le due fasi di prelazione iniziali. Presumo che anche stavolta riusciremo a cavarcela per poter dare i biglietti a tutti coloro che vogliono andare in trasferta.



L'importante è recarsi al punto vendita con i documenti e le fotocopie richieste, per facilitare il lavoro agli operatori e velocizzare le pratiche di acquisto.



Basta fare una panoramica sulle foto per capire com'è il Parc Olympique Lyonnais, è un impianto molto bello e anche il prezzo non è esagerato. Sono ottimi biglietti, credo si possa fare un'ottima trasferta anche sotto questo punto di vista.



Su Lazio-Roma:



Attualmente abbiamo venduto quasi 10000 biglietti. Ci sono tutti i punti vendita ancora aperti, i biglietti sono acquistabili fino al fischio iniziale. Ci sono posti disponibili nel lato Sud e in Monte Mario, volendo si può decidere di andare allo stadio anche all'ultimo momento. I cancelli verranno aperti a due ore dall'inizio della partita.