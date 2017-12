Politano è uno degli ex in Roma-Sassuolo. Il club neroverde lo ha riscattato a titolo definitivo nell'estate del 2016 per 3,5 milioni di euro e non lo lascerà partire a gennaio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Roma non ha alcun diritto di ricompra, ma valuta di riportarlo in giallorosso per la prossima stagione.