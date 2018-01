Dopo Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, la Roma si prepara a vendere un altro big. Come riporta il quotidiano cinese Information Times, ci sarebbe stata una netta riapertura nella trattativa tra i giallorossi ed il Guangzhou Evergrande per Radja Nainggolan. Si tratterebbe di un’operazione in prestito con diritto di riscatto da esercitare entro la fine di giugno. L’unico problema da risolvere sarebbe legato alla questione dell’ingaggio: 12 milioni di euro all’anno per il Ninja, oltre a 20 milioni al momento della firma e 10 al suo agente. Qualche settimana fa si era già parlato di un possibile trasferimento dell’ex Cagliari alla corte di Fabio Cannavaro: a frenare tutto fu la luxury tax imposta dal governo di Pechino, che ora potrebbe essere aggirata con questo prestito. Da Trigoria tuttavia smentiscono l’ipotesi di una cessione di Nainggolan già a gennaio. Probabilmente tutto sarà rimandato alla prossima finestra di mercato.