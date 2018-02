Non si fermano le voci di mercato che riguardano Alisson. Nonostante la chiusura della sessione invernale, quello del brasiliano è uno dei nomi più appetibili della rosa della Roma in vista della finestra che si aprirà a luglio. Secondo il portale spagnolo “ElGolDigital“, ci sarebbe un preaccordo tra giallorossi e Real Madrid per il trasferimento di Alisson ai Blancos per circa 50 milioni di euro. Al brasiliano andrebbero 5 milioni di euro di ingaggio per i prossimi cinque anni.