Un terzino brasiliano partirà. Questo ormai sembra scontato a Trigoria dove sia Bruno Peres sia Emerson Palmieri sono stati messi sul mercato. Se per il primo le offerte si sono limitate al prestito, per il secondo (chiuso da Kolarov e ancora in fase di recupero dopo l’infortunio) cominciano ad arrivare sondaggi “interessanti” dal Liverpool e dal Chelsea. Per sostituirlo la Roma stringerebbe il cerchio su Darmian che può giocare su entrambe le fascia e può quindi sdoppiarsi sia a destra (dove sarà avanzato Florenzi) sia a sinistra in caso di stop per Kolarov.