È emergenza a centrocampo per Di Francesco. Domenica contro il Benevento il tecnico della Roma dovrà fare a meno di Nainggolan e Pellegrini (entrambi squalificati), ma anche di Gonalons, ancora infortunato. In dubbio c’è sempre Daniele De Rossi, alle prese con un problema muscolare al polpaccio sinistro che lo tiene fermo dalla sfida col Sassuolo dello scorso 30 dicembre. Nella giornata di venerdì Di Francesco e il suo staff deciderà se De Rossi sarà a disposizione per il match col Benevento, in programma domenica sera alle 20.45.