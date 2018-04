Così il capitano della Roma Danieleha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League: ”. Abbiamo il diritto di crederci e il dovere di provarci, per noi e per la gente che vuole bene alla Roma. A Barcellona, però, mi era sembrata una partita sfortunata, oggi invece l'abbiamo approcciata bene e poi abbiamo sofferto quello che conoscevamo, la loro profondità, ci servirà da lezione per il ritorno. Dare una spiegazione tattica non rivedendo la partita sarebbe sbagliato. Loro sono forti, hanno preparato la partita sulla loro partenza, da quel punto di vista siamo stati bravi. Abbiamo fatto 20, 25 minuti buoni. Sulla profondità siamo stati meno bravi, anche se è difficile coprirla contro chi è più veloce di te.. Se sento di più questo KO? Ho parlato dopo Roma-Barcellona, non dopo Barcellona-Roma... la sensazione è che a Barcellona c'era da giocarsi una partita, sfuggita per episodi. Oggi c'è stato un black-out, grande qualità loro, ci servirà per giocare una grande partita. Ci sono sempre tre gol da recuperare, non sarà facile, ma sappiamo che non è impossibile. Stanchezza fisica o mentale? Stiamo pagando l'avere addosso due grandi squadre, come Inter e Lazio. Ci stanno dando fastidio, la stanchezza non è fisica, abbiamo una rosa larga, tanti giocatori vengono alternati, un po' mentalmente la Champions ti può distrarre, ma non possiamo permettercelo. Mancano solo quattro partite, più il ritorno della semifinale.