De Rossi torna in Champions per blindare la porta pure in Europa e per prendersi una rivincita in Ucraina. Nelle 14 volte stagionali in cui la Roma non ha subito reti, per 10 volte Daniele ha giocato titolare. Nei 4 precedenti «storici» giocati finora contro la squadra ucraina, Daniele è stato impiegato sempre nel 4­-2-3-­1, anche se gli esiti non sono stati sempre felici perla Roma, visto che il bilancio è di 3 vittorie a una per lo Shakhtar. In questo album di ricordi, tra l’altro, spicca il malinconico precedente che riguarda proprio De Rossi, che nel corso del match perso dai giallorossi nel marzo 2011 contro gli ucraini, aveva colpito con una gomitata Srna. L’arbitro non se ne avvide, ma l’occhio televisivo sì, e per questo il centrocampista fu squalificato per 3 turni.