Gonalons non ha ingranato, De Rossi soffre di troppi alti e bassi. La Roma intensifica così la caccia al regista giusto per Di Francesco. L'obiettivo numero uno resta Badelj della Fiorentina, in scadenza di contratto e prendibile già a gennaio per pochi milioni. Dopo Capodanno Monchi proverà un nuovo assalto ai viola.